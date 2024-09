Niesamowite, czego dokonała Iga Świątek. To dopiero jej pierwszy raz

Iga Świątek w dobrym stylu awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju US Open, który odbywa się w Nowym Jorku. Polka w czterech meczach nie straciła jeszcze seta, a w międzyczasie dokonała pewnej rzeczy, która do tej pory nie była jej dana. W spotkaniu ćwierćfinałowym 23-letnia raszynianka zagra w środę z reprezentantką gospodarzy Jessicą Pegulą.