Iga Świątek kilkanaście dni po triumfie w Pekinie przystąpiła do WTA Finals, czyli turnieju wieńczącego tegoroczne zmagania tenisistek. Dla Polki rywalizacja w Cancun jest okazją nie tylko do wywalczenia prestiżowego trofeum, ale także zdetronizowania Aryny Sabalenki, która po US Open strąciła raszyniankę z fotela liderki rankingu WTA.