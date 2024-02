Niesamowite, co robi Iga Świątek. Jest najlepsza, legenda w tyle

Świątek w Dausze jest prawdziwą dominatorką. Jej bilans to 11 zwycięstw i tylko jedna porażka. Została ona poniesiona w debiucie przeciwko Rosjance Swietłanie Kuzniecowej, a miało to miejsce w 2020 roku. To jednak nie wszystko. Polka ostatni raz straciła seta w tym turnieju w pierwszej rundzie w 2022 roku, kiedy grała ze Szwajcarką Viktoriją Golubic. Triumfowała natomiast w dwóch ostatnich edycjach i teraz chce zostać pierwszą zawodniczką, która wygra tę imprezę po raz trzeci.