Dzieje się w Nowym Jorku. Czołowe gwiazdy światowego tenisa walczą o triumf w ostatniej w tym sezonie imprezie wielkoszlemowej. Udział w rywalizacji bierze m.in. liderka rankingu WTA, Iga Świątek. Wcześniejszym przystankiem Polki był turniej w Cincinnati. 21-latka przegrała jednak w trzeciej rundzie z Amerykanką Madison Keys i przeniosła się do Nowego Jorku, by przygotować się do startu w kolejnych zawodach.

Świątek znana jest nie tylko z pasji do sportu, ale także do podróży. Przedwczesny przyjazd do Nowego Jorku wykorzystała więc zarówno na treningi, jak i na zwiedzanie. W rozmowie z dziennikarzami "Super Expressu" liderka światowego rankingu opowiedziała co nieco o kulisach swojego pobytu w amerykańskim mieście.

Byłam w teatrze "Sleep no more" oraz na musicalu Michaela Jacksona, więc mogłam zobaczyć trochę świata poza kortami - zdradziła.

21-latka zdradziła, że Amerykanie sprawili jej niesamowitą niespodziankę, która bez wątpienia na długo zapadnie w jej pamięci. Jak się okazało, na nowojorskim Times Square pojawiła się reklama z wizerunkiem polskiej tenisistki. "Widziałam to na zdjęciach. To najpopularniejsze miejsce, w którym zamieszczono moją twarz. To niesamowite" - przyznała.

Iga Świątek walczy o kolejny wielkoszlemowy tytuł

Od 29 sierpnia do 11 września czołowi tenisiści z całego świata walczyć będą na nowojorskich kortach podczas US Open. Wśród zawodniczek znalazła się m.in. liderka światowego rankingu Iga Świątek. Polka w pierwszej rundzie pokonała Włoszkę Jasmine Paoliini 6-3, 6-0 i bez problemu awansowała do kolejnego etapu rywalizacji. 1 września 21-latka zmierzy się z Amerykanką Sloane Stephens. Panie jeszcze nie tak dawno walczyły ze sobą na korcie podczas turnieju w Cincinnati. Raszynianka wygrała to spotkanie 6-4, 7-5.

