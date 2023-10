Niesamowita seria rywalki Igi Świątek. Sama nie może w to uwierzyć

Wszystko dla Gauff zaczęło się w Cincinnati. W drodze po triumf Amerykanka pokonała Świątek, po raz pierwszy w karierze. Potem nastolatka okazała się najlepsza w US Open, wygrywając pierwszy turniej wielkoszlemowy, a teraz doszła do półfinału imprezy w stolicy Chin.

Jeśli wygrywasz 16 spotkań z rzędu, to nie każde z nich będzie odniesione łatwo. To pierwszy raz, kiedy mam taką passę, nie wiem, jak długo ona potrwa. Zdecydowanie nie spodziewałam się takiego obrotu wydarzeń po Wimbledonie

"Nie oglądałam jej zbyt często, ale wiem, co robi. Wiem też, jak gra, co się poprawiło, a co zmieniło. Wykorzystam te informacje, ale nie będę ich zbytnio analizować, ponieważ uważam, że obie jesteśmy dobrymi zawodniczkami. Teraz musimy po prostu walczyć i to prawdopodobnie nie będzie łatwy mecz. Będzie ciężko" - tłumaczyła Świątek.