Niepopularne słowa legendy tenisa o Idze Świątek. Szczere do bólu

Iga Świątek awansowała już do trzeciej rundy Australian Open. Naszej tenisistce do tej pory nieszczególnie wiodło się na tym turnieju, dlatego też nie przez wszystkich jest wymieniana w roli faworytek. Swoje zdanie w tej kwestii ma Mats Wilnader, który twierdzi, że Polka jest "niedoceniana", ale też podkreśla, co musi poprawić, aby w Melbourne faktycznie osiągnąć sukces.