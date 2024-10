Niepokojący trend u Świątek, to się musi skończyć. Wszystko na początku WTA Finals

Iga Świątek ma za sobą czas pełen najróżniejszych zawirowań - po odpadnięciu z US Open na poziomie ćwierćfinału, co z pewnością nie było spełnieniem ambicji tenisistki, zaczęła się ona wycofywać z kolejnych turniejów z różnych powodów, a "po drodze" rozstała się też z dotychczasowym trenerem Tomaszem Wiktorowskim i podjęła współpracę z Wimem Fissette'em . Teraz jednak przyszedł czas na swoistą stabilizację.

Raszynianka ma bowiem niedługo rozpocząć swoje występy podczas WTA Finals 2024 w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie. Co więcej, we wtorkowe popołudnie nie tylko poznała już swoje grupowe rywalki , ale i dowiedziała się z kim zmierzy się na samym początku współzawodnictwa - i tutaj robi się naprawdę ciekawie...

WTA Finals. Krejczikova "przebudzona" w rywalizacji ze Świątek. Jak będzie w Rijadzie?

Jej pierwszą oponentką będzie bowiem przedstawicielka Czech Barbora Krejczikova , czyli sportsmenka notowana najniżej w światowym rankingu ze wszystkich tenisistek rozlosowanych w grupie fioletowej - na 13. pozycji. Nie oznacza to jednak łatwego starcia.

Później jednak tendencja niestety się odwróciła i to Czeszka była górą - a do tego wygrywała w finałach zawodów, najpierw 5:7, 7:6 (4), 6:3 (Ostrawa 2022), a potem 6:4, 6:2 (Dubaj 2023). Jeśli więc druga rakieta świata nie chce zaliczyć niezbyt przyjemnego "hat-tricka", to musi skutecznie rozprawić się na korcie z rywalką...