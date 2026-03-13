Niepokojący komunikat tuż po meczu Igi Świątek. Jest naprawdę źle. "Stop"

lga Świątek przystępowała do tej konfrontacji z korzystnym bilansem gier przeciwko ukraińskiej rywalce. Z pięciu poprzednich potyczek wygrała cztery. Jedyną porażkę zanotowała na kortach Wimbledonu AD 2023.

Polka była zatem faworytką. Tyle że w pierwszym secie jej "mental" nie nadążał za tenisem, co skończyło się porażką 2:6. W drugiej odsłonie Raszynianka prowadziła już 4:1, ale raptem zrobiło się po cztery. Dwa ostatnie gemy należały jednak do wiceliderki światowego rankingu.

Iga Świątek za burtą turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Nie powtórzy triumfu z lat 2022 i 2024

W decydującej partii Świątek dała się przełamać w dziewiątym gemie. To był kluczowy momentu meczu. Ostatnie podanie Switolina wygrała do zera i to ona wystąpi w półfinale.

- Jestem niesamowicie szczęśliwa - oznajmiła zaraz po meczu Ukrainka. - Wiedziałam czego się spodziewać na korcie i jak ciężko będzie dzisiaj zwyciężyć. Cieszę się, że zostałam mentalnie w trzecim secie. W poprzednich meczach z Igą nie radziłam sobie dobrze. Analizowałam jednak, co zrobiłam źle i teraz mój plan na to spotkanie zadziałał.

Tymczasem Świątek kontynuuje fatalną passę. Jak informuje serwis OptaAce, po raz pierwszy w karierze Polka przegrała pięć kolejnych spotkań z przeciwniczkami z czołowej dziesiątki rankingu WTA. Zanim uległa Switolinie musiała uznać wyższość Jeleny Rybakiny (dwukrotnie), a także Amandy Anisimovej i Coco Gauff.

W półfinale Ukrainka zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Rybakina/Pegula. Początek tego spotkania w sobotę nie przed godziną 2:00.

Najlepsza polska tenisistka może skupić się już na turnieju WTA 1000 w Miami, który odbędzie się w dniach 17-29 marca.

Iga Świątek MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek via ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Elina Switolina William West AFP

