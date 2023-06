Niepokojący głos ws. Igi Świątek. Rosjanka wprost o detronizacji Polki

Przed turniejem Roland Garros wielką niewiadomą była dyspozycja Igi Świątek . Raszynianka w trakcie zmagań w Rzymie nabawiła się urazu i w konsekwencji musiała skreczować w meczu ćwierćfinałowym. W Paryżu pokazała, że po kontuzji nie nie ma śladu. Reprezentantka Polski wygrała już dwa mecze w stolicy Francji i teraz przygotowuje się do kolejnej batalii. Musi mierzyć się również w wielką presją ze strony kibiców i ekspertów, bowiem w tym roku broni tytułu. Jak na razie idzie jej znakomicie.

"Myślę, że Sabalenka, Rybakina i Iga są liderkami touru, co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Mogą stworzyc "wielką trójkę" u kobiet. U mężczyzn wielka trójka to Nadal, Federer oraz Djoković. Oczywiście dużo zależy od powierzchni, ale z pewnością panie mogą stworzyć imponującą rywalizację" - deklarował 68-latek.