Niepokojące wieści ws. Świątek przed igrzyskami. To może jej zaszkodzić

Iga Świątek poznała drabinkę gry pojedynczej w turnieju olimpijskim w Paryżu. Zawody tenisowe odbędą się na kortach Rolanda Garrosa, a Polka triumfowała tam już czterokrotnie w imprezie wielkoszlemowej. 23-letnia raszynianka będzie więc główną faworytką do zwycięstwa w stolicy Francji także podczas IO, co może "nie być łatwe do wytrzymania" - uważa Marcin Matkowski, czterokrotny olimpijczyk, finalista US Open w deblu i Rolanda Garrosa oraz US Open w mikście.