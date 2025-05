Iga Świątek przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że mówi się o niej przede wszystkim dobrze, bowiem od początku jej kariery odnosiła kolejne sukcesy. Obecny kryzys raszynianki wywrócił wszystko do góry nogami.

Współpraca Świątek z Wimem Fissettem, po zwolnieniu Tomasza Wiktorowskiego miała być okraszona kolejnymi sukcesami, ale niestety nie jest. Do tego dochodzi do kuriozalnych wręcz sytuacji, jak chociażby niepodanie ręki trenerowi po porażce w Dubaju, co odbiło się szerokim echem na całym świecie.

Ekspert przyjrzał się relacjom Igi Świątek z jej trenerem. Niepokojące wnioski

Relacjom Igi Świątek i jej trenera miał okazję przyjrzeć się ekspert od mowy ciała i odczytywania emocji, który w rozmowie z "Faktem" podzielił się swoimi wnioskami. Są one dalekie od pozytywnych.

Obserwując Wima Fissette'a można zauważyć, że stara się być dla niej osobą wspierającą, dającą dobre rady. Jego gesty są z reguły opiekuńcze, uspokajające. Ale mimo starań to nie działa i widzimy rosnącą frustrację tenisistki. A w jej wyniku rosnącą wyrwę pomiędzy nimi ~ analizuje Łukasz Kaca.

Ekspert od razu wskazuje, że pomimo tego, że obie strony płynnie komunikują się w języku angielskim, to jednak nie jest to ich podstawowy język, co może prowadzić do pewnych błędów w komunikacji.

Nie chodzi jednak o same słowa a fakt, że strony mogą się źle zrozumieć, m.in. próbując powiedzieć coś szybciej, w większym skrócie. Uwadze eksperta nie umknął również fakt, że Iga Świątek w niektórych sytuacjach zdaje się po prostu puszczać mimo uszu to, co próbuje jej na korcie przekazać Belg.

- To nie jest tak, że Fissette nie wie, co ma powiedzieć, albo mówi złe rzeczy. Chodzi o to, w jaki sposób je mówi. Ewidentnie do niej nie trafia, bo czasem widać też na korcie, że Świątek nie reaguje na jego słowa. Komunikacja z trenerem jeszcze bardziej ją usztywnia i ona zamyka się w sobie. Nie ma między nimi przepływu informacji - dodał.

Łukasz Kaca zdiagnozował problem Wima Fissette'a jako zbyt dużą opiekuńczość wobec zawodniczki, która bez dwóch zdań potrzebuje wsparcia trenera i jego twardszej ręki w przekazywaniu pewnych informacji i uwag. Do tego stopnia, że zachowanie Belga może po prostu drażnić raszyniankę.

Mam wrażenie, że sposób jego motywacji, ta jego czasem przesadna opiekuńczość po prostu nie działa, a wręcz działa na Świątek jak płachta na byka ~ dodał.

Po odpadnięciu z turnieju w Rzymie, Iga Świątek może skupiać się już przede wszystkim na zbliżającym się Roland Garrosie. Była liderka rankingu WTA przystąpi do walki na paryskich kortach w bardzo trudnej sytuacji. Nie wygrała ona bowiem żadnego turnieju w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Roland Garros rozpocznie się w niedzielę 25 maja i potrwa do 8 czerwca.

Iga Świątek / AFP

Iga Świątek / ROB PRANGE / Spain DPPI / DPPI / AFP