Po kapitalnej grze w fazie grupowej, spuentowanej triumfami 3:0 nad Niemcami oraz Holandią, reprezentacja Polski awansowała do ćwierćfinału rozgrywek United Cup, w której trafiła na ekipę gospodarzy - Australię.

Nasz bój z przedstawicielami Antypodów rozpoczął pojedynek Igi Świątek z Mayą Joint, którą wiceliderka rankingu WTA otwarcie komplementowała przed tym meczem.

Wygląda na bardzo inteligentną i skromną osobę. A to moim zdaniem także jest ważne. Życzę jej wszystkiego najlepszego, ale nie za dwa dni

W piątkowym miejscu nie było już jednak miejsca na żarty. Wszak gra toczyła się o awans do półfinału.

Pierwszy gem tego pojedynku padł łupem serwującej Australijki. Potem swoje podanie obroniła także Iga Świątek, a następnie przełamała rywalkę, dzięki czemu schodziła z kortu na przerwę prowadząc 2:1.

A wówczas doszło do niepokojących scen.

United Cup. Iga Świątek kontra Maya Joint. Łzy w oczach Polki

Iga Świątek udała się bezpośrednio do boksu przeznaczonego dla reprezentacji Polski i usiadła na ławce. A wówczas niespodziewanie w jej oczach zaczęły pojawiać się łzy, co wychwycił operator telewizyjny, pokazując całą sytuację.

Obok 24-latki znajdował się Wim Fissette, który natychmiast zaczął dopytywać, o co chodzi, a następnie przybliżył się, pochylając się nad swoją podopieczną.

Nie wiemy, co było powodem takiego stanu rzeczy. Zwłaszcza, że na koniec przerwy Iga Świątek otarła twarz ręcznikiem, a następnie kapitalnie spisywała się na korcie. Do końca pierwszej partii nie oddała już rywalce choćby jednego gema.

Iga Świątek: Z tego jestem najbardziej zadowolona. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek AFP

Iga Świątek Rex Features/EAST NEWS East News