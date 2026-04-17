Niepokojące sceny w Niemczech. Świątek pod lupą. Numer "1" na liście

Iga Świątek rozpoczęła współpracę z trenerem Francisco Roigiem od zwycięstwa z Laurą Siegemund w drugiej rundzie imprezy WTA 500 w Stuttgarcie. Wygrana 6:2, 6:3 w dwóch setach była przekonująca. Ale nie zabrakło momentów, przy których należy postawić sugerujący niepewność znak zapytania.

Za takie uznać należy w chwile, w których była liderka rankingu WTA miała problemy z przyczepnością. Ba, podczas jednej z wymian w pierwszym secie 24-latka kompletnie straciła równowagę, upadając na kort.

Do tej sprawy odniósł się w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty Lech Sidor, sugerując, że Iga Świątek powinna zmienić obuwie na takie, którego podeszwa ma głębszy bieżnik.

- Coś jest nie tak z modelem buta na tej nawierzchni. Ona jest wyjątkowo śliska i poruszanie się na niej to zupełnie coś innego niż na klasycznych kortach ziemnych. Nie przypominam sobie, żeby Iga wywinęła takiego orła. (...) To trochę dla niej niebezpieczne, bo może się nabawić jakiegoś urazu. Ona zawsze biega agresywnie, szeroko - tłumaczył.

WTA 500 Stuttgart. Iga Świątek kontra... niemiecki kort

Zaistniały problem wzięli także pod uwagę w "Tenis Raporcie" komentatorzy stacji Canal+ Sport - Maciej Łuczak oraz Maciej Zaręba, zaznaczając, że może on mieć bezpośrednie przełożenie na wynik piątkowego ćwierćfinału z Mirrą Andriejewą, w którym poprzeczka pójdzie zdecydowanie w górę.

- Na pewno była dotąd najczęściej tracącą równowagę zawodniczką na tym korcie w Stuttgarcie Iga Świątek. Myślę, że ona sama zdaje sobie sprawę z tych problemów, które miały miejsce w pierwszym meczu przeciwko Laurze Siegemund. I w jakiś sposób szukała rozwiązania. My nie odpowiemy na to pytanie, co dokładnie było problemem - powiedział Maciej Łuczak.

Odniósł się przy tym do wypowiedzi Igi Świątek z pomeczowego wywiadu przed kamerą Canal+ Sport.

- Do samej nawierzchni już jestem przyzwyczajona, ale czasami się zdarzy, że człowiek będzie chciał zrobić zwrot na linii, to wtedy nie ma szans, by się odepchnąć. To jest taki kort, gdzie trzeba zaakceptować, że kilka punktów ucieknie z takich rzeczy, na które niekoniecznie mamy wpływ - mówiła nasza reprezentantka.

- My mieliśmy wrażenie, że chodzi o strefę kortu, która była tuż za linią końcową. Będziemy dziś na pewno bacznie obserwować, jak to będzie wyglądało z przyczepnością Igi Świątek. Bo możemy podejrzewać, że mecz z Mirrą Andriejewą będzie dużo większym wyzwaniem. To będzie pojedynek dużo bardziej wymagający - odniósł się do jej wypowiedzi ekspert wspomnianej stacji. I dodał:

Takie drobne rzeczy też mogą wpływać na to, która tenisistka ostatecznie zejdzie z kortu jako wygrana

