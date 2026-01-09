Niepokojące obrazki ze Świątek. Menedżerka zabrała głos, wszystko już jasne

Wiele wskazuje na to, że polscy kibice znów będą mieli mnóstwo powodów do radości w dopiero co rozpoczętym sezonie tenisowym. Po wyleczeniu urazu w świetnym stylu do rywalizacji powrócił Hubert Hurkacz. Ponadto nie zawodzi Iga Świątek. Duet ten bierze obecnie udział w United Cup i jutro powalczy z Amerykanami o awans do wielkiego finału. W Australii imponuje zwłaszcza niepokonana w singlu Iga Świątek. Dzisiaj Raszynianka oddała tylko dwa gemy Mayi Joint. Przedstawicielce gospodarzy na nic zdało się wsparcie licznie zgromadzonej publiczności.

Pewny triumf nie oznacza jednak, iż fani z kraju nad Wisłą ze spokojem wyczekują rywalizacji z USA. Niespokojnie zrobiło się za sprawą zachowania Igi Świątek. Wiceliderka rankingu WTA, pomimo pozytywnego rezultatu, na jednej z przerw była bliska płaczu. Od razu przy niej znalazł się Wim Fissette. Sytuacja została opanowana i gwiazda dokończyła robotę. Ale temat zaszklonych oczów pojawił się kilka godzin po spotkaniu. Sprawą zainteresował się Dominik Senkowski z redakcji "sport.pl".

Iga Świątek gotowa na starcie z Coco Gauff. Nie ma problemów zdrowotnych

Dziennikarz zwrócił się z pytaniem do Darii Sulgostowskiej pełniącej funkcję menedżerki PR utytułowanej tenisistki. Odpowiedź przyszła natychmiastowo, o czym żurnalista poinformował na portalu X. "Ze zdrowiem Igi wszystko jest w porządku, nie ma żadnej kontuzji. Kibice mogą być spokojni" - przyznała członkini teamu 24-latki. Dla kibiców to spora ulga, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie Raszyniance, by ta na sto procent zagrała jutro przeciwko Coco Gauff. W sobotni poranek naszego czasu zapowiadają się naprawdę spore emocje.

"Kluczem dla mnie będzie skupienie się na sobie, próba wdrożenia rzeczy, nad którymi pracowałam w okresie przygotowawczym i odważne podejmowanie decyzji" - wyznała polska gwiazda na konferencji prasowej. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Iga Świątek podczas meczu z Mayą Joint na United Cup Polsat Sport Polsat Sport