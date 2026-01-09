Niepokojące obrazki ze Świątek. Menedżerka zabrała głos, wszystko już jasne
Iga Świątek wciąż pozostaje niepokonana w tegorocznych zmaganiach o stawkę. Tym razem w piątkowy poranek polskiego czasu podopieczna Wima Fissette'a pewnie rozprawiła się z Mayą Joint, walnie przyczyniając się do późniejszego awansu "Biało-Czerwonych" do półfinału United Cup. Podczas konfrontacji z Australijką miał jednak miejsce niepokojący moment. Podczas jednej z przerw oczy wiceliderki rankingu WTA nagle się zaszkliły. Czy doszło do jakiegoś urazu? Wątpliwości rozwiała Daria Sulgostowska, menedżerka PR gwiazdy.
Wiele wskazuje na to, że polscy kibice znów będą mieli mnóstwo powodów do radości w dopiero co rozpoczętym sezonie tenisowym. Po wyleczeniu urazu w świetnym stylu do rywalizacji powrócił Hubert Hurkacz. Ponadto nie zawodzi Iga Świątek. Duet ten bierze obecnie udział w United Cup i jutro powalczy z Amerykanami o awans do wielkiego finału. W Australii imponuje zwłaszcza niepokonana w singlu Iga Świątek. Dzisiaj Raszynianka oddała tylko dwa gemy Mayi Joint. Przedstawicielce gospodarzy na nic zdało się wsparcie licznie zgromadzonej publiczności.
Pewny triumf nie oznacza jednak, iż fani z kraju nad Wisłą ze spokojem wyczekują rywalizacji z USA. Niespokojnie zrobiło się za sprawą zachowania Igi Świątek. Wiceliderka rankingu WTA, pomimo pozytywnego rezultatu, na jednej z przerw była bliska płaczu. Od razu przy niej znalazł się Wim Fissette. Sytuacja została opanowana i gwiazda dokończyła robotę. Ale temat zaszklonych oczów pojawił się kilka godzin po spotkaniu. Sprawą zainteresował się Dominik Senkowski z redakcji "sport.pl".
Iga Świątek gotowa na starcie z Coco Gauff. Nie ma problemów zdrowotnych
Dziennikarz zwrócił się z pytaniem do Darii Sulgostowskiej pełniącej funkcję menedżerki PR utytułowanej tenisistki. Odpowiedź przyszła natychmiastowo, o czym żurnalista poinformował na portalu X. "Ze zdrowiem Igi wszystko jest w porządku, nie ma żadnej kontuzji. Kibice mogą być spokojni" - przyznała członkini teamu 24-latki. Dla kibiców to spora ulga, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie Raszyniance, by ta na sto procent zagrała jutro przeciwko Coco Gauff. W sobotni poranek naszego czasu zapowiadają się naprawdę spore emocje.
"Kluczem dla mnie będzie skupienie się na sobie, próba wdrożenia rzeczy, nad którymi pracowałam w okresie przygotowawczym i odważne podejmowanie decyzji" - wyznała polska gwiazda na konferencji prasowej. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.