Niepokojące informacje ws. Igi Świątek. Ten rok różni się od poprzedniego

Iga Świątek niedawno po raz pierwszy w swojej karierze wygrała turniej w Warszawie, a co więcej także był to także jej jedyny tytuł rangi WTA 250, jaki ma w bogatej (jak na 22 lata) kolekcji. Polka dzięki temu umocniła się także na prowadzeniu w rankingu WTA. Przekroczyła już swój 70. tydzień z rzędu w tej roli.

W tym sezonie triumfowała już także w Dosze, Stuttgarcie i we French Open, zagrała także w finale w turniejach w Dubaju i w Madrycie. Cały czas jest w wysokiej formie i nawet w Wimbledonie, czyli na nawierzchni, na której nie czuje się najlepiej, zaprezentowała się z dobrej strony. To bardzo intensywny okres, stąd Maciej Synówka, trener i tenisowy ekspert, niepokoi się o to, czy wystarczy jej sił.