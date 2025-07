Niepokojące głosy ws. Świątek, wszystko na godziny przed finałem Wimbledonu. Celt przekazał wieści

Tak dobrze na Wimbledonie Iga Świątek nie radziła sobie nigdy. Do tej pory jej najlepszym wynikiem na londyńskich kortach był ćwierćfinał z 2023 roku. W 2025 roku nie dość, że bez problemu zdołała wyrównać ten wynik, to jeszcze go poprawiła, awansując do finału imprezy.