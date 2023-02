Aryna Sabalenka zagrożeniem dla Igi Świątek? "Rywalki są lepiej przygotowane"

"Uderza piłkę niewiarygodnie dobrze. Jest atletyczna i jak na tak wysoką zawodniczkę świetnie się porusza. Jest także bardzo silna, a jedyną przeszkodą, która może stanąć na jej drodze jest... ona sama. Jej mentalna zdolność do przetrwania ważnych momentów. Widzieliśmy to w dwóch półfinałach na US Open. Sabalenka docierała do tego etapu, ale nigdy nie była w stanie go przekroczyć. Zmagania w Australian Open były jednak doskonałą wskazówką, że wkracza na odpowiednią ścieżkę" - skomplementowała Białorusinkę portorykańska tenisistka.