Niepokój ws. Świątek. Takich scen nie oglądaliśmy. Nigdy nie było gorzej

- Pierwszy serwis Igi to nie jest jej najmocniejszy atut. Tyle że ja nie wierzę, żeby Fissette tego nie widział. Roig też o tym wie, ale z jakichś powodów ten problem nie znika. I pewnie Roig szuka klucza, żeby ten problem rozwiązać. Przy drugim podaniu rywalki atakują w ciemno, każda to robi (...) Dlatego jak u Igi poprawi się serwis, to i całe jej granie będzie lepsze (...) Jak wróci do pierwszego serwisu na poziomie 70, 80 procent, to daj Boże zdrowie - mówił pod koniec czerwca dla Interii Wojciech Andrzejewski, który przez 17 lat pracował w Polskim Związku Tenisowym i jest specjalistą od szkolenia.

Gra Raszynianki obecnie ma wiele usterek, ale jednym z najmocniej naznaczanych aspektów jest właśnie podanie. Zmieniło się ono na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Porównajmy statystyki z sezonów 2024 i 2026 - ten pierwszy jest ostatnim, w którym była liderką światowego rankingu. Wtedy w październiku fotel "jedynki" przejęła Aryna Sabalenka.

Co ciekawe, procent wygranych piłek po pierwszym serwisie jest niemal identyczny. Z drugiej strony jednak rzadziej trafia w kort pierwszym podaniem. Wtedy musi przechodzić do drugiego, który nawet jeśli "wchodzi", to staje się coraz mniej efektywny (spadek o ponad 3 punkty procentowe).

24 czerwca Świątek popełniła 9 podwójnych błędów w starciu z Emmą Navarro w Bad Homburg. Historia powtórzyła się sześć dni później na Wimbledonie przeciwko Taylor Townsend. Przed częścią sezonu trawiastego Polka miała tylko 5 meczów w karierze, w których popełniła więcej niż siedem "double faults".

Serwis jest agresywniejszy - wzrósł procent asów o 0,8 pp., ale z kolei przypada ich 0,83 na jeden podwójny błąd. W żadnym sezonie w profesjonalnej karierze Świątek ta statystyka nie wyglądała gorzej. W 2024 r. było to 1,18. Darmowe punkty nie rekompensują więc pomyłek.

Nasza rodaczka częściej dopuszcza rywalki do break pointów i gorzej je broni. Dwa lata temu była przełamywana w 18,2 proc. przypadków, teraz jest to aż 25,6 proc. Stabilność serwisu uleciała, a bilans ryzyka i zysku wygląda źle.

Statystyki serwisowe Igi Świątek - sezon 2024 vs 2026 (dane za wheeloratings.com)

procent 1. serwisu: 66,3% - 61,7%

wygrane piłki po 1. serwisie: 69,3% - 69%

wygrane piłki po 2. serwisie: 53,7% - 50,5%

wygrane piłki przy serwisie: 64% - 61,9%

procent asów serwisowych: 3,2% - 4%

liczba asów na gema serwisowego: 0,21 - 0,24

procent podwójnych błędów serwisowych: 2,7% - 4,8%

liczba podwójnych błędów na gema serwisowego: 0,18 - 0,29

liczba asów w stosunku do jednego podwójnego błędu: 1,18 - 0,83

break pointy rywalek na gema serwisowego: 0,53 - 0,67

procent obronionych break pointów: 65,6% - 61,7%

Statystyki wheeloratings.com materiał zewnętrzny

Iga Świątek, 05.11.2025 r. FAYEZ NURELDINE AFP

Iga Świątek Martin Keep AFP

Iga Świątek podczas Roland Garros Foto Olimpik AFP





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