W ostatnich miesiącach coraz głośniej mówi się o roli Darii Abramowicz w sztabie Igi Świątek. Wielu dziennikarzy i ekspertów otwarcie zastanawia się, czy współpraca tenisistki i psycholożki nie wykracza poza relację czysto zawodową oraz czy metody wdrażane przez Abramowicz rzeczywiście pomagają byłej liderce światowego tenisa w realizacji kolejnych sportowych celów. Dyskusja rozgorzała na nowo po sensacyjnej porażce Polki w turnieju rangi WTA 1000 w Miami. Po raz pierwszy od 2021 roku Świątek przegrała mecz otwarcia, a do kolejnej rundy awansowała Magda Linette. Po tym spotkaniu pojawiły się głosy, że być może nadszedł moment na zmiany w teamie. Do tej debaty włączyła się także była tenisistka i ekspertka, Rennae Stubbs.

Rennae Stubbs pełna obaw o Igę Świątek. Nagle wspomniała o Darii Abramowicz

Rennae Stubbs w swoim podcaście zwróciła uwagę przede wszystkim na mowę ciała Świątek. Jej zdaniem okazywanie frustracji na korcie to sygnał, który rywalki potrafią błyskawicznie wykorzystać, co bardzo często kończy się źle. Podkreśliła, że podobne zachowania można było zaobserwować również u Coco Gauff.

Najwięcej emocji wzbudził jednak wątek dotyczący roli Darii Abramowicz w teamie polskiej zawodniczki. Stubbs, razem z dziennikarką Caitlin Thompson, zasugerowały, że to właśnie psycholożka może być dziś jedną z najbardziej krytykowanych osób w otoczeniu Świątek, głównie dlatego, że od lat pozostaje jej najbliższą współpracowniczką. Ekspertki zaczęły się zastanawiać, czy ta relacja rzeczywiście wciąż działa na korzyść tenisistki, czy metody Abramowicz jednak nie pomagają już Świątek. Jako przykład Stubbs przytoczyła sytuację z meczu z Magdą Linette, kiedy Iga nie reagowała na słowa swojej psycholożki, gdy ta z boksu przekazywała jej rady.

"Nie wiem, co dokładnie mówią, bo komunikują się po polsku, ale wyobrażam sobie, że jest to coś w stylu: "uspokój się" albo "weź się w garść". Cokolwiek do niej krzyczy, Iga nie reaguje i ewidentnie nie jest to rozwiązywane wewnątrz zespołu w sposób, który byłby dla niej pomocny. Czy wskazówki Abramowicz podczas meczów faktycznie pomagają Świątek, czy wręcz jej szkodzą?" - zastanawiała się znana trenerka.

Daria Abramowicz i Iga Świątek ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Iga Świątek z Wimem Fissettem i Darią Abramowicz William West AFP

