Niepokój przed meczem Świątek. Harmonogram imprezy storpedowany. Są prognozy na finał

Narzekania na organizację WTA Finals w Cancun zaczęły się jeszcze przed turniejem, kiedy trwał wyścig z czasem, by w ogóle przygotować kort dla tenisistek. Niby się udało, ale problemy zaczęły się piętrzyć, aż doszło do organizacyjnego skandalu , bo tak należy nazwać to, co działo się podczas meczu Aryny Sabalenki z Jeleną Rybakiną, ostatecznie przerwanego.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Aryna Sabalenka - Iga Świątek 0-2. Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Niepokój przed meczem Igi Świątek. Są prognozy na finał

To wszystko składa się na fatalny obraz całej imprezy, która zresztą zapisze się w historii jako jedna z najgorszych. I być może przeleje czarę goryczy, przyczyniając się do zwolnienia szefa WTA Steve'a Simona . Tego zresztą, jak się wydaje, chciałyby zawodniczki, mające już dość tego, jak się je traktuje. Nie tylko w Cancun, ale przez cały sezon.

Niepokój budzi jednak nie forma Polki, ale warunki, w jakich przyjdzie zawodniczkom rozegrać ten mecz. Prognozy jednak są dobre. W Cancun ma być ciepło, około 28 stopni, a także w miarę bezwietrznie. Synoptycy przewidują wiatr w porywach do 20 km/h, co przy niemal huraganowych podmuchach z wcześniejszych spotkań jest tylko lekką bryzą.

Zepsute święto tenisa

Turniej WTA Finals w Cancun miał być świętem tenisa i ukoronowaniem całego sezonu, ale to, co dzieje się w Meksyku od pierwszego dnia imprezy, można byłoby nazwać nieśmiesznym żartem z zawodniczek, gdyby nie to, że im absolutnie nie było i nie jest do śmiechu. Chyba najlepiej wyraziła to Marketa Vondrousova, debiutująca w finałach. Czeszka wprost stwierdziła, że już nie może doczekać się końca zmagań i powrotu do domu.