Niepokój przed meczem Igi Świątek. Ekspert bez ogródek. "Pułapka"

Iga Świątek na razie jest nie do zatrzymania w Roland Garros. Pierwsza rakieta świata w sobotę (3.06) ekspresowo poradziła sobie z reprezentantką Chin, Wang Xinyu 6:0, 6:0 i zameldowała się w kolejnej rundzie. Teraz powalczy z Łesią Curenko. Zdaniem eksperta Piotra Gadomskiego, starcie z Ukrainką może wcale nie musi należeć do łatwych. - To może być mecz - pułapka - ostrzega mężczyzna.