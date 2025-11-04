Niepokój po porażce Świątek. Celt nagle wkroczył do akcji. "To się nie wydarzy"

Wydawało się, że po pewnym triumfie 24-latki nad Madison Keys, faza grupowa będzie dla Igi Świątek miła i przyjemna. Niestety kilkadziesiąt godzin później podopieczna Wima Fissette'a została rozbita. Co prawda, nasza rodaczka wygrała pierwszego seta z Jeleną Rybakiną, ale w dwóch kolejnych oglądaliśmy teatr jednej aktorki, tej grającej pod kazachstańską flagą. Kibice oraz eksperci są zaniepokojeni bezradnością Polki. W dwóch partiach wygrała tylko gema.

Coraz częściej pojawia się temat opracowania planu B. Byłby on używany tylko w momentach takich jak wczoraj, gdy raszynianka traci wyraźnie kontrolę nad spotkaniem. Wątek ten pojawił się podczas programu tworzonego przez Przegląd Sportowy Onet. W dzisiejszej "Misji Sport" dyskutowali między innymi Tomasz Wolfke oraz Dawid Celt. Wszystko rozpoczął pierwszy z panów. "Czy ten plan B kiedykolwiek powstanie? Nie wiem, bo ten plan jest potrzebny raz na kwartał w tenisie Igi. No w tym roku troszkę częściej, powiedzmy raz na dwa miesiące" - przyznał na wstępie.

Jakby więc według dziennikarza miał on wyglądać? "Mam nadzieję, że powstanie i mam nadzieję, że taka remontada będzie możliwa z dobrą przeciwniczką na zasadzie tego, że wyciągam jakąś tajną broń. Że zaczynam grać skróty, że zaczynam zmieniać rytm" - dodał. Szybko wtrącił się jednak Dawid Celt. "To ja ci powiem Tomek od razu, że to się nie wydarzy" - oznajmił brutalnie szczerze.

Analiza wideo może pomóc Idze Świątek. Dawid Celt zachęca

"Tym idealnym planem B byłoby po prostu zachowanie spokoju. Zachować spokój, zrobić te dwa kroki do tyłu i dawaj, pracuję. Ten grind, którego często Iga używa. I następnie dawaj tymi crossami, głębiej. Daj jej skończyć się i nie rób tylu błędów wynikających z pośpiechu, z napięcia. Trzeba spróbować wejść w wymianę, spróbować rozgonić rywalkę, troszkę zmusić do biegu. Konsekwentnie przez jakiś czas. Bo nawet jak Iga gdzieś tam próbuje, to raz czy dwa nie wyjdzie i od razu się napina, szukając szybszego grania" - uzupełnił swoją wypowiedź trener kadry.

Sztabowi wiceliderki rankingu WTA może pomóc technologia. "Może ona tego tak nie widzi i tego tak nie czuje, ale tak to wygląda. Byłoby dobre pokazać jej to na wideo. (...) Że jesteś za szybko, zrywasz ten rytm, nie ma dobrego timingu. Tam takich rzeczy można by trochę znaleźć. I porównać to wszystko do zachowania z pierwszego seta. Zobaczyć kiedy jest płynność ruchu, kiedy jest spokój. Przede wszystkim u Igi ta płynność ruchu jest bardzo istotna. Jak ona jest zachowana, to uderzenia mają inną jakość" - podsumował opiekun "Biało-Czerwonych".

Kolejne spotkanie Igi Świątek zaplanowano na środowe popołudnie. Tekstowa relacja na żywo z konfrontacji z Amandą Anisimovą w Interia Sport.

