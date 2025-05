Niepokój o Świątek, wspomniano o kontuzji. Znany polski trener zabrał głos

Iga Świątek przez długi czas dominowała w kobiecym tenisie, zdobywając kolejne trofea i dodając kolejne sukcesy do swojego CV. Pod koniec ubiegłego roku Polka niestety straciła prowadzenie w rankingu WTA - dała się bowiem wyprzedzić Arynie Sabalence , która na ten moment z turnieju na turniej umacnia się na pozycji liderki. Iga Świątek natomiast tuż przed turniejem Rolanda Garrosa zaliczyła kolejny bolesny spadek w tym zestawieniu - obecnie jest bowiem czwartą rakietą świata. A to jeszcze nie koniec. Jeśli bowiem w Rzymie po tytuł sięgnie Jasmine Paolini , Polka spadnie na piątą pozycję w rankingu.

Iga Świątek kontuzjowana? Paweł Ostrowski przerywa milczenie, postawił sprawę jasno

Źródłem najnowszych spekulacji stał się kanał "Sofa Sportowa", gdzie byli tenisiści Agata Bachanek i Michał Dembek przeprowadzili wywiad z ekspertem do spraw biomechaniki, Markiem Kovacsem. W rozmowie tej Kovacs zwrócił uwagę na niepokojący spadek prędkości serwisu Igi Świątek - według jego analizy wynosi on aż 11 km/h. "Nie widzisz tego zazwyczaj na najwyższym poziomie. Widzisz raczej, że zawodnicy poprawiają prędkość serwisu, a nie że ona spada i to tak wyraźnie. Żaden tenisista nie powie przecież: 'chcę teraz serwować o 11 km/h wolniej’. Nikt nie trenuje z takim planem. Coś niewątpliwie się dzieje" - tłumaczył specjalista.