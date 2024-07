Iga Świątek nigdy nie ukrywała, że trawa nie jest nawierzchnią, z którą ma szczególnie dobre relacje. Polka wielokrotnie stwierdzała, że do jej najlepszej wersji na trawie, potrzeba jeszcze sporo czasu, a to wszystko mimo tego, że jako juniorka wygrała Wimbledon, więc grać na trawie z pewnością potrafi. Jej występy w seniorskiej edycji tej imprezy są jednak bardzo dalekie od ideału i tego, czego sama by oczekiwała. Do tego roku najlepszym wynikiem był ćwierćfinał z poprzedniego sezonu.

