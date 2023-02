Niepokój o Igę Świątek. Tego dawno nie oglądaliśmy

Udział w Australian Open 2023 Iga Świątek zakończyła na czwartej rundzie i porażce z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. Nie jest to zły wynik, ale u części kibiców zaczął pojawiać się niepokój, bo w poprzednim sezonie zawodniczka z Raszyna przyzwyczaiła nas do zwycięstw, ciągnących się seriami.

Niepokojące zachowania u Igi Świątek

Zawodniczka z Raszyna niezmiennie od 46 tygodni pozostaje liderką rankingu WTA, mając ogromną przewagę nad resztą stawki, ale w końcu musiał przyjść moment lekkiego spadku formy. I to samo w sobie nie powinno ani dziwić ani martwić. Należy pamiętać że Świątek to wciąż młoda zawodniczka i cały czas, choć może to zabrzmieć dziwnie, biorąc pod uwagę, że mówimy o tenisistce numer jeden na świecie, poprawia i szlifuje pewne elementy.