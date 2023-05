Niepokój o Igę Światek przed Roland Garros. Ekspertka stawia sprawę jasno

Iga Świątek już na turnieju w Stuttgarcie pokazała, że wyleczyła kontuzję żeber, która na jakiś czas wyeliminowała ja z gry. Liderka światowego rankingu w wielkim stylu obroniła tytuł w Niemczech i z przytupem rozpoczęła kolejne zmagania w Europie. W stolicy Hiszpanii doszła aż do wielkiego finału. Tam lepsza okazała się od niej jedynie Aryna Sabalenka. Eksperci wieszczyli paniom kolejny mistrzowski mecz w Rzymie.

"Potrzebuję na pewno kilku dni odpoczynku. Bilety do Paryża rezerwujemy, więc... trzymajcie kciuki. Mam nadzieję - do zobaczenia niedługo" - napisała raszynianka na Twitterze.

Iga Świątek skreczowała w Rzymie. Co z występem w Roland Garros?

Jak ustalił "Fakt", u 21-letniej tenisistki doszło do urazu mięśnia dwugłowego. O sytuacji naszej najlepszej tenisistki wypowiedziała się na łamach serwisu ortopedka dr. Urszula Zdanowicz, która wyznła, jak dochodzi do tego urazu. Jak się okazuje, tenisiści należą do tej grupy sportowców, którzy często mają z nim styczność.