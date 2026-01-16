Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niepokój o Igę Świątek przed Australian Open. "To nie może się wydarzyć"

Amanda Gawron

Amanda Gawron

Wielkimi krokami zbliża się pierwszy w tym sezonie turniej wielkoszlemowy - Australian Open. Tuż przed startem tej imprezy Marek Furjan i Dawid Celt ocenili formę wiceliderki światowego rankingu, Igi Świątek. Panowie zgodnie stwierdzili, że jest kilka rzeczy, nad którymi sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa musi popracować.

Iga Świątek
DIMITAR DILKOFF AFP

Iga Świątek od kilku lat pozostaje jedną z najważniejszych postaci światowego tenisa. Była liderka rankingu WTA, sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa i zawodniczka kojarzona z regularnością oraz mentalną odpornością przez długi czas wyznaczała standardy na kobiecym tourze. Jej dominacja, szczególnie na kortach ziemnych, sprawiła, że niemal każdy turniej z jej udziałem rozpoczynał się od pytania nie o to, czy zagra o tytuł, lecz kto spróbuje ją zatrzymać.

W ostatnim czasie obraz ten nieco się jednak zmienił. Iga Świątek zaliczyła kilka niespodziewanych porażek, które zwróciły uwagę ekspertów i kibiców. Szczególnie bolesne okazały się przegrane z Coco Gauff, w tym ta odniesiona w rozgrywkach United Cup. Ostatnie cztery mecze z Amerykanką Polka przegrała bez wygranego seta, co jeszcze niedawno wydawało się trudne do wyobrażenia, biorąc pod uwagę wcześniejszy bilans i skuteczność taktyki Świątek w starciach z tą rywalką.

Eksperci o formie Igi Świątek przed startem Australian Open. Zwracają uwagę na dwa ważne aspekty

W kontekście zbliżającego się Australian Open coraz częściej pojawiają się więc pytania o realną formę Polki. W programie "Weszło w linę" swoje obawy wyraził Marek Furjan. Zwrócił on uwagę, że bilans Igi z zawodniczkami z czołówki - w tym z tenisistkami z TOP10 i TOP15 - mocno uległ zmianie. "Zaburzyły się pewne proporcje, do których byliśmy przyzwyczajeni i które z waszych głowach i sercach zostały z lat poprzednich. Ale sytuacja się zmieniła" - przyznał.

Ekspert nie ukrywał, że najwięcej niepokoju budzą w nim ostatnie mecze Polki z Coco Gauff. "Mnie osobiście trochę bolą te przegrane mecze z Gauff. To tak dobrze wyglądało przez ostatnie lata, a ostatnie cztery mecze Iga przegrała bez wygranego seta. Tak jak wcześniej taktyka Igi na Gauff była klarowna i dawała efekty, tak teraz mam wrażenie, że taktyka Gauff jest bardzo przewidywalna, być może niezbyt widowiskowa, ale prowokuje Igę do popełniania błędów. O meczu w United Cup trzeba pamiętać, bo taki mecz nie może się wydarzyć w Szlemie, jeżeli Iga tutaj ma grać o tytuł" - podkreślił.

Na problem z nieco innej strony spojrzał Dawid Celt. Jego zdaniem globalnie patrząc, powtarzalność Świątek wciąż stoi na bardzo wysokim poziomie. Przypomniał, że nawet bez wyraźnej dominacji w minionym sezonie Iga regularnie docierała do ćwierćfinałów i półfinałów oraz zdobyła trzy tytuły. To, co jednak niepokoi, to momenty "wyłączenia" na kilka gemów, po których brakuje skutecznej reakcji. Celt zauważył, że wcześniej właśnie umiejętność powrotu była jedną z największych broni Świątek, a dziś jest to element wymagający korekty.

Iga Świątek powalczy o swoj najlepszy wynik w Australian Open
