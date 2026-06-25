Niepewność przed Wimbledonem. Ekspert nie ma wątpliwości. "Nie sądzę"

Już trwa odliczanie godzin do wielkich tenisowych emocji. Niebawem ruszy bowiem najsłynniejszy turniej świata, czyli londyńskim Wimbledon. Dla polskich kibiców emocje będą niezwykłe, bo mamy w tym momencie dwie znakomite tenisistki - Igę Świątek i Maję Chwalińską.

Tak naprawdę każdą z nich stać byłoby na bardzo udany występ w Wimbledonie, ale jednak pojawia się wiele znaków zapytania.

Postawa Igi Świątek nie napawa optymizmem

Świątek z nienajlepszej strony pokazała się w jedynym turnieju na trawie przed Wimbledonem. Polka przegrała już w pierwszym meczu z Bad Homburg z Amerykanką Emmą Navarro, popełniając całą masę podwójnych błędów serwisowych. W tym roku to już drugi taki turniej, w którym odpada po pierwszym meczu. To z pewnością nie napawa optymizmem przez Wimbledonem.

- Nie widzę wielkiej przebudowy w grze Igi. Raczej było takie założenie, że Francisco Roig pomoże wrócić Świątek do tego, co zawsze było jej mocną stroną. Specjalizacja w tenisie poszła tak daleko, że nie wiem, czy on jest specjalistą od trawy. Jest na pewno bardzo doświadczonym trenerem. Czy jednak jest w stanie pomóc Idze grać na trawie, jak zrobił to bez wątpienia Wim Fiessette, to tego nie wiem - powiedział Adam Romer, redaktor naczelny magazynu "Tenisklub", w rozmowie z Interia Sport.

Maja Chwalińska "nie powąchała" trawy. "Coś za coś"

Z kolei Chwalińska nie zagrała żadnego meczu od finału na Roland Garros, a przecież teraz rywalizacja odbywać się będzie na trawie.

Z jednej strony brak gry na trawie może być przeszkodą. Z drugiej jednak coś za coś. Przecież ona zagrała w Paryżu, w ciągu dwóch i pół tygodnia, dziesięć meczów. To naprawdę solidna dawka, więc był jej potrzebny czas na regenerację. Musiała odpocząć, ale też dostosować się do nowej sytuacji. Przecież ona nigdy nie funkcjonowała w świecie, w którym zainteresowanie jej osobą jest nieporównywalnie większe, niż było wcześniej. To, żeby nie grać przed Wimbledonem, było dość rozsądną decyzją

24-latka cztery lata temu dotarła do drugiej rundy Wimbledonu. To jej najlepszy wynik w tym turnieju. Potrafi zatem grać na trawie, bo wcześniej musiała przejść trzy rundy kwalifikacji i jeszcze wygrać mecz pierwszej rundy turnieju głównego. Tyle że od tamtego czasu rozegrała w sumie cztery mecze na trawie, z czego tylko jeden wygrała.

- Zobaczymy, jak Maja będzie grała. Wiele zależy od losowania - zauważył ekspert tenisowy.

Kamil Majchrzak czarnym koniem? "Pokazuje, że jest w formie"

Na to będzie też czekał ze zniecierpliwieniem Kamil Majchrzak, który niedawno wygrał turnieju na trawie w 's-Hertogenbosch. 30-letni Polak, zajmujący 45. miejsce w rankingu ATP, może być czarnym koniem tej imprezy. Przecież przed rokiem dotarł do czwartej rundy Wimbledonu.

- Na pewno to, że wygrał turniej w 's-Hertogenbosch mu pomaga, bo nie ma presji obrony punktów. Poza tym pokazuje innym rywalom, że jest w formie. Jego bekhend wyjątkowo dobrze pasuje do trawiastej nawierzchni - zakończył Romer.

Iga Świątek MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Maja Chwalińska Zabulon Laurent/ABACA East News

Kamil Majchrzak KIRILL KUDRYAVTSEV AFP





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