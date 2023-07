Nieoczekiwany zwrot akcji. Iga Świątek nie dokończyła meczu

Świątek była murowaną faworytką wieczornego półfinału. Z meczu na mecz się rozkręcała, łapała rytm, przyzwyczajała się do nowej nawierzchni na kortach Legii, do atmosfery wytwarzanej przez polskiej kibiców i stresu z tym związanego. W dwóch pierwszych rundach pokonała przeciwniczki nierozstawione - Uzbeczkę Naginę Abduraimową, Amerykankę Claire Liu. Dziś wczesnym popołudniem wygrała z wschodzącą gwiazdą czeskiego tenisa Lindą Noskovą .

Ostatnią rywalką przed finałem była doświadczona Yanina Wickmayer. Belgijka najlepsze lata ma za sobą. W 2009 roku grała w półfinale US Open, wygrała pięć turniejów WTA, ostatni w 2016 roku. Awans do półfinału w Warszawie to jej największy sukces od wielu lat. To nie znaczyło, że na tym chce poprzestać.