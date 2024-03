Nieoczekiwane zdarzenie pod siatką. "Polski" mecz w Indian Wells. Teraz pora na Świątek

Reprezentująca Danię Caroline Wozniacki będzie kolejną rywalką Igi Świątek w turnieju WTA w Indian Wells. Była już liderka rankingu WTA zmierzy się z obecną. Będzie to dla niej nie tylko okazja do tego, by sprawdzić się na tle najlepszej rakiety świata, ale także porozmawiać po polsku. Nie po raz pierwszy zresztą, bo już w starciu z Angelique Kerber doszło do dość nieoczekiwanego zdarzenia pod siatką.