Po losowaniu Iga Świątek i Aryna Sabalenka znalazły się po dwóch stronach drabinki w WTA Stuttgart. Mimo to, dość nieoczekiwanie, doszło do ich "starcia" na korcie. Tenisistki spotkały się na treningu. Białorusinka nie mogła się powstrzymać i zaczepiła Polkę. W żartobliwy sposób wytknęła jej jedno. Co na to wszystko Iga? Rzuciła rywalce spojrzenie, a potem wydarzyło się coś jeszcze. Wszystko uwieczniono, a wideo trafiło do sieci.