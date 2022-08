O tym, czego w obecnym sezonie dokonała Iga Świątek powiedziano i napisano już wiele. Awans na pierwsze miejsce w rankingu, fenomenalna seria 37. zwycięstw z rzędu czy - przede wszystkim - triumf w wielkoszlemowym French Open to osiągnięcia, które zapewniły jej szeroki rozgłos. Od momentu triumfu we Francji Polka nieco obniżyła jednak loty. Zmagania w Wimbledonie zakończyła już na trzeciej rundzie, a niedługo później, podczas turnieju w Warszawie odpadła w półfinale.

Groźna rywalka Igi Świątek? Dawna gwiazda wskazuje

Bez błysku wypadła również w imprezach, mających być formą ostatecznych przygotowań do US Open: w Toronto i Cincinnati odpadała już w 1/8 finału. To wszystko sprawiło, że mimo wcześniejszych dokonań pojawiły się wątpliwości, czy Polka będzie w stanie w czwartej imprezie wielkoszlemowej sezonu osiągnąć sukces.

W obronie naszej gwiazdy stanęła Barbara Schett - austriacka tenisistka, triumfatorka trzech imprez wielkoszlemowych w singlu i aż dziesięciu w deblu, pod koniec XX wieku czołowa zawodniczka globu.

- Trzeba jasno powiedzieć, że notuje fenomenalny rok, nawet mimo tych kilku porażek - stwierdziła w rozmowie z "Eurosportem". - W tenisie jednak raz wygrywasz, raz przegrywasz. Nie da się ciągle triumfować, to niemożliwe - dodała, podkreślając, że Iga pokazała w 2022 roku wielką konsekwencję i stabilną formę.

- Nie można jej skreślać. Wciąż jest w małym gronie tenisistek, zdolnych zdobyć tytuł. Jestem pewna - podsumowała.

Kto może zagrozić 21-latce? Schett dość zaskakująco wskazała na... Caroline Garcię, z którą Świątek przegrała w półfinale turnieju w Warszawie. Francuzka notuje kapitalny okres - wygrała imprezę w naszej stolicy, ale przede wszystkim - turniej WTA 1000 w Cincinnati, ostatnią tak dużą imprezę przed US Open. - Ktoś taki jak ona ma ogromne pokłady pewności siebie. Notuje niesamowity czas, nie tylko w samym Cincinnati. Może być bardzo niebezpieczna - przestrzegała.

Garcia pod koniec lipca była w rankingu WTA na odległej, 45. pozycji. Ostatnie sukcesy pozwoliły jej się przesunąć już do drugiej "10". W ostatnim przed US Open notowaniu jest 17.