Dla Igi Świątek to już życiowy sukces w Londynie . Patrząc na to, że od czasu Rolanda Garrosa w 2024 roku Polka nie wygrała żadnego finału, nikt nie śmiał przypuszczać, że szturm na najważniejszy mecz Wielkiego Szlema przepuści na Wimbledonie.

Wprawdzie do postawienia zostały jeszcze dwa kroki, ale wyczyn naszej gwiazdy i tak jest już spektakularny. Po meczu z Samsonową Świątek podkreśliła, jak wielka w tym sukcesie jest zasługa jej obecnego trenera, Wima Fissette'a. - Poza kilkoma treningami, gdy jeszcze nie do końca zaufałam, bo mnie też trzeba do niektórych rzeczy przekonać, wiedziałam, czego ode mnie oczekuje. Pracowaliśmy nad technicznymi rzeczami, nad którymi wcześniej w taki sposób nie pracowałam - mówiła pięciokrotna zwyciężczyni turniejów Wielkiego Szlema.