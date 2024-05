Niemcy piszą o meczu Igi Świątek z Angelique Kerber. I to jak!

Iga Świątek na początku maja odniosła triumf w turnieju WTA w Madrycie. Polka nie miała jednak zbyt dużo czasu na celebrację tego sukcesu, bowiem zaraz po finale przystąpiła do kolejnych rozgrywek. Nasza najlepsza tenisista z powodzeniem rywalizuje w rozgrywkach w Rzymie. W swoim pierwszym meczu bez problemu wyeliminowała z gry Amerykankę Bernardę Perę 6:0, 6:2. Kolejną rywalką 22-latki była Kazaszka Julia Putincewa. Nasza gwiazda, choć z problemami, ostatecznie wygrała to starcie 6:3, 6:4. W poniedziałek 13 maja Polka mierzyła się z byłą liderką WTA. Nie był to łatwy pojedynek dla raszynianki.

