Niemcy ogłaszają ws. Igi Świątek. Tuż przed Wimbledonem, bliżej się nie da

Po raz pierwszy w karierze Iga Świątek weźmie udział w turnieju WTA 500 w Berlinie, poinformowali o tym już sami organizatorzy. Dla Polki będzie to jedyny sprawdzian na trawie przed wielkoszlemowym Wimbledonem. To olbrzymia atrakcja zwłaszcza dla kibiców z zachodniej części Polski - lepszej okazji do zobaczenia w akcji liderki światowej listy nie uświadczą. A konkurencja jest niesamowita: w stolicy Niemiec w połowie czerwca chcą też zagrać m.in. Aryna Sabalenka, Coco Gauff czy Maria Sakkari.