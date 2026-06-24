Niemcy nie czekali ani chwili po porażce Igi Świątek. Nagranie dowodem

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Iga Świątek rozpoczęła rywalizację w turnieju Bad Homburg od drugiej rundy i niespodziewanie na niej również skończyła. Emma Navarro pokonała Polkę w trzech setach 7:5, 2:6, 6:3 i błyskawicznie wyrzuciła za burtę ubiegłoroczną finalistę. Zaledwie chwilę po zaskakującym rozstrzygnięciu, niemieccy organizatorzy postanowili pokazać, jak pokonana została Polka.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekAnne-Christine POUJOULAT AFP

Po rywalizacji na kortach ziemnych Rolanda Garrosa, Iga Świątek miała chwilową przerwę, aby przygotować się do zmiany nawierzchni i tuż przed Wimbledonem zameldowała się na turnieju w Bad Homburg. W drugiej rundzie turnieju, od której zmagania zaczęła trzecia rakieta świata, jej rywalką była Emma Navarro.

Polka nie weszła jednak dobrze w to spotkanie, bo na trzy gemy serwisowe, tylko raz udało się jej utrzymać podanie. I chociaż Idze udało się doprowadzić do stanu 4:4, to ostatecznie Amerykanka wygrała pierwszego seta 7:5.

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To podziałało na Świątek, jak kubeł zimnej wody. W drugiej partii Raszynianka zaczęła prezentować się lepiej - w przeciwieństwie do jej rywalki - co dało jej dwa przełamania i prowadzenie 6:2.

W ostatniej, decydującej partii znów górą była jednak Amerykanka. Świątek prezentowała się podobnie, jak w pierwszym secie, przez co Navarro wygrała 6:3 i wyeliminowała Polkę już w jej pierwszym meczu w Niemczech.

Organizatorzy turnieju od razu po zakończeniu spotkania postanowili pokazać światu, jak doszło do tych zaskakujących scen - a mieli co pokazywać. Amerykanka zakończyła starcie z trzecią rakietą świata asem serwisowym, co nie mogło umknąć uwadze Niemców. 

- As serwisowy kończy sprawę. Emma #Navarro pokonuje zeszłoroczną finalistę Iga #Swiatek i melduje się w ćwierćfinale - napisali organizatorzy dodając krótki filmik z ostatnią akcją meczu.

Dla Igi Świątek to druga porażka z rzędu z Emmą Navarro. Po raz ostatni zawodniczki spotkały się w październiku 2025 w Pekinie, również w 1/8 finału. Wtedy Amerykanka - także w trzech setach, pokonała Świątek 6:4, 4:6, 6:0.

Na wygraną z Navarro Polka czeka już od stycznia ubiegłego roku. Wtedy to, podczas ćwierćfinału Australian Open, Raszynianka wygrała 6:1, 6:2. Teraz Iga Świątek musi skupić się na przygotowaniach do Wimbledonu, który potrwa do 12 lipca.

Relacje na żywo z meczów polskich tenisistów w Londynie prowadzona będą na portalu sport.interia.pl.

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Iga Świątek via ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News


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