Iga Świątek po rywalizacji w wielkoszlemowym Roland Garrosie uda się do Niemiec, gdzie weźmie udział w rozgrywkach Berlin Ladies Open. I choć do jej pierwszego meczu zostało jeszcze sporo czasu, organizatorzy imprezy ujawniają, że zainteresowanie najlepszą tenisistką WTA jest tak duże, że bilety sprzedają się jak ciepłe bułeczki. A to nie koniec, bowiem Niemcy mają rozwiązanie dla naszych rodaków, którzy w czerwcu odwiedzą ich kraj. Chodzi o mecze naszych Orłów na Euro 2024. Padają znaczące słowa o Robercie Lewandowskim.