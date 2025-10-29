Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niemal siedem asów Rybakiny, Keys za nią. Wielkoszlemowa mistrzyni i tak wie ws. Igi Świątek

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Wtorek przyniósł nam ostateczne rozstrzygnięcia co do składów obu grup w WTA Finals. Iga Świątek mogła w teorii zmierzyć się z trzema zawodniczkami grającymi w bardzo urozmaicony sposób, dobrze broniącymi się, a trafiła do grupy z rywalkami potężnie serwującymi, bazującymi głównie na sile. Ma to swoje wady i zalety, najwięcej tu będzie zależeć od dyspozycji Polki. A czy Iga jest faworytką do awansu? Swoje zdanie wypowiedziała tu była czterokrotna wielkoszlemowa mistrzyni w grze podwójnej.

Iga Świątek i Jelena Rybakina
Iga Świątek i Jelena RybakinaJason Whitman/NurPhotoAFP

Amanda Anisimova, Jelena Rybakina i Madison Keys - to rywalki Igi Świątek w grupie Sereny Williams podczas WTA Finals w Rijadzie. Polka triumfowała w Wimbledonie, starsza z Amerykanek w Australian Open, a młodsza zagrała w dwóch finałach: w Londynie i Nowym Jorku.

W drugiej grupie znalazły się: Aryna Sabalenka, z tytułem w US Open oraz finałami w Malbourne i Paryżu, Coco Gauff, mistrzyni French Open, a także Jessica Pegula i Jasmine Paolini. Dwie ostatnie aż tak wysoko w Wielkich Szlemach w tym roku nie dotarły, ale Włoszka wygrała turniej WTA 1000, a Amerykanka była w dwóch takich finałach.

Patrząc pod kątem tegorocznych wyników - składy wydają się dość wyrównane. Patrząc na styl gry zawodniczek - są zupełnie różne. Pytanie, jak to wpłynie na postawę Igi Świątek.

Zobacz również:

Aryna Sabalenka i Iga Świątek
Iga Świątek

Trzy strzelby na kursie Świątek, rewanże Sabalenki. Oto grupy WTA Finals w Rijadzie

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Osiem zawodniczek w WTA Finals. Niemal wszystkie "big hitterki" w jednej grupie. Tej z Igą Świątek

    W grupie Steffi Grad jedynie Sabalenka bazuje dziś na sile, choć w jej grze coraz więcej jest skrótów, a nawet slajsów, których Świątek unika. Owszem Gauff też jeszcze niedawno słynęła z niemal najmocniejszego serwisu na świecie, piłka szybowała nawet 200 km/godz. Tyle że popełniała masę błędów, ostatnio wprowadza piłkę do gry już inaczej.

    Tenisistka w białym stroju i czapeczce trzyma rakietę oraz wyraża emocje podczas meczu na korcie, rozmyte tło tworzy widownia skupiona na wydarzeniu sportowym.
    Iga ŚwiątekDAISUKE URAKAMIAFP

    W grupie Polki Anisimova, ale zwłaszcza Rybakina czy Keys nie kombinują, choć ta ostatnia miała niedawno zmieniać ruch serwisowy. - Na miejscu Świątek wolałbym tę drugą grupę, bo Gauff, Pegula i Paolini to są zawodniczki, z którymi Świątek częściej wygrywała do tej pory. Te, na które trafiła, to rzeczywiście są bardzo mocno grające zawodniczki - analizował w Onecie Tomasz Wolfke, tenisowy ekspert. Nie chodzi bowiem o sam serwis, ale też i styl gry - siłowy.

    Tak wyglądają zaś tegoroczne statystyki uczestniczek WTA Finals w tym aspekcie.

    Najwyższa średnia asów na mecz wśród uczestniczek WTA Finals:

    • 6,59 - Jelena Rybakina (74,4 % wygranych piłek po pierwszym podaniu)
    • 4,29 - Madison Keys (67,8 %)
    • 3,76 - Aryna Sabalenka (68,6 %)
    • 3,49 - Amanda Anisimova (66,1 %)
    • 3,05 - Iga Świątek (69,3 %)
    • 2,87 - Coco Gauff (68,5 %)
    • 2,60 - Jessica Pegula (67,6 %)
    • 1,25 - Jasmine Paolini (62,0 %)

    Kolejno: średnia asów na mecz w sezonie 2025, imię i nazwisko, procent wygranych piłek po pierwszym podaniu)

    Wyboldowane zawodniczki z grupy Sereny Williams.

    Zauważyła ten fakt również Rennae Stubbs - dziś komentatorka tenisa, a przed laty czołowa deblistka świata, czterokrotna triumfatorka w Szlemach. W tym dwukrotna na Wimbledonie.

    "BIG hitters in group Serena" - napisała, wyraźnie zaznaczając pierwsze słowo. Nawet Świątek, ze swoimi potężnymi topspinami, jest bowiem klasyfikowana w tym gronie. I zaznaczyła, że nie spodziewa się tutaj gry z kontry. Za to w drugiej grupie oczekuje... kombinacji, slajsów, dropszotów czy akcji wolejowych.

    A na końcu pokusiła się o wskazanie czterech zawodniczek, które zagrają w półfinałach, choć dodała na wstępie, że "trudno jest powiedzieć".

    "Aryna, Coco, Iga, Amanda" - napisała.

    A to by oznaczało, że w przyszły piątek do boju o finał staną cztery najwyżej notowane zawodniczki na liście WTA.

    Kto zaś z kim? O tym przekonamy się już wkrótce.

    Zobacz również:

    Katarzyna Kawa zagra w drugiej rundzie turnieju WTA 250 w Indiach
    Tenis

    6:0 Polki z dwukrotną mistrzynią świata w WTA. Koniec nastąpił 45 minut później

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa
    Dwie kobiety na korcie tenisowym podczas meczu, ubrane w sportowe stroje, skupione na grze, w tle rozmyta publiczność.
    Amanda Anisimova i Iga Świątek rywalizowały ze sobą w finale WimbledonuMINAS PANAGIOTAKIS / MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
    Tenisistka w czarnej sportowej sukience podczas dynamicznego uderzenia piłki tenisowej na korcie, w tle niebieskie tablice reklamowe.
    Aryna SabalenkaADEK BERRYAFP
    Amanda Anisimova: Iga, jesteś niesamowitą zawodniczką, to było twoje showPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja