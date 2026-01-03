Niemal milion dla Świątek za przyjazd. Sabalenka? Może tylko pomarzyć

Tak jak w trzech poprzednich latach, Iga Świątek znów zaczyna sezon rywalizując w United Cup. I tak jak w poprzednich latach, ponownie nie zmierzy się w tym turnieju z Aryną Sabalenką, która zaczyna zmagania w Brisbane. To bowiem jedyny tydzień w całym sezonie, gdy najlepsze zawodniczki w tourze mogą wystąpić w dwóch różnych imprezach tej rangi. Choć w ATP jest to na porządku dziennym.

United Cup to turniej mieszany - dla reprezentacji, współorganizowany przez ATP i WTA. W tym roku pula nagród znów wzrosła, organizatorzy zagwarantowali budżet w wysokości 11,806 mln dolarów amerykańskich (17 mln dolarów australijskich). I on jest dzielony po połowie - na 5,903 mln dla pań i panów.

Inaczej wygląda sytuacja z punktami - zawodniczka, która wygra pięć spotkań, ma zapewnionych 500 punktów. U panów wciąż zależy to od pozycji rankingowych rywali.

Iga Świątek może w Sydney wywalczyć niemal milion dolarów. A blisko milion złotych ma już z samej nagrody za udział

W przypadku WTA 500 w Brisbane WTA od razu podało wszystkie informacje dotyczące wynagrodzeń - budżet jest wyższy niż w poprzednim sezonie, wtedy Aryna Sabalenka zgarnęła za triumf - wygranie pięciu spotkań - ponad 192 tys. dolarów amerykańskich. W tym roku, jeśli powtórzy swój wyczyn, może skasować 214 tys.

I to jest stawka dość wysoka jak na kobiece rozgrywki rangi 500. Iga Świątek, wygrywając we wrześniu 2025 roku WTA 500 w Seulu, otrzymała czek na 164 tys. dolarów brutto.

Iga Świątek i Jan Zieliński podczas meczu w ramach United Cup SAEED KHAN AFP

Inaczej wyglądają jednak kwoty w United Cup, choć tym razem organizatorzy... nie pokazali ich na swojej stronie. W przeciwieństwie do lat poprzednich. Zaznaczyli tylko łączną sumę, fakt dzielenia po połowie między WTA i ATP oraz klasyczny podział: za sam udział, za indywidualne wygrane oraz do podziału na zespół w razie wygrania meczu w fazie grupowej czy pucharowej.

W przewodniku WTA na sezon 2026 są dane przeklejone z roku poprzedniego, a już wtedy były nieaktualne. Na stronie WTA pojawiły się zaś kwoty za wygrane mecze indywidualnie w fazie grupowej oraz pucharowej, a także te do podziału na zespół. I są one dokładnie takie same, jak zapisane w tzw. Rulesbooku ATP na sezon 2026 - już aktualnym.

I tam możemy przeczytać, że liderzy reprezentacji dostaną 250 tys. dolarów amerykańskich jeśli będą znajdować się na miejscach 1-10 w światowym rankingu. A jeśli niżej, stawki są też niższe: 125 tys. za pozycje 11-20, 100 tys. za 21-30, 60 tys. za 31-50, 40 tys. za 51-100, 30 tys. za 101-250 oraz 20 tys. za niższe miejsca. Hubert Hurkacz skorzystał z "zamrożonego rankingu" - dostanie więc 60 tys. dolarów, a nie - 40.

Dla drugich rakiet jest już dużo mniej - i to jest nowość. Rok temu Amerykanie mieli tu bowiem Danielle Collins, a ta - choć nie grała, była zmienniczką Coco Gauff - skasowała łącznie ponad ćwierć miliona dolarów. I była to jej najwyższa wypłata w sezonie. Teraz taka zawodniczka, gdyby pojawiła się w składzie (dotyczy to tylko USA) dostałaby "zaledwie" 80 tys.

Hubert Hurkacz DAVID GRAY / AFP AFP

Niższe kwoty "wstępnego" są także dla specjalistów od gry podwójnej: Jan Zieliński i Katarzyna Piter mogą liczyć na 16,5 tys. dolarów.

Świątek za sam fakt przyjazdu do Sydney otrzyma więc 250 tys. dolarów, czyli niemal milion złotych (ok. 900 tys). Więcej niż Sabalenka może ugrać w Brisbane.

Kolejne pieniądze Iga może dostać za indywidualne zwycięstwa: po 45 tys. dolarów za wygrane single w fazie grupowej (z Evą Lys i Suzan Lamens), 82 tys. za ewentualną wygraną w ćwierćfinale, 155,9 tys. w półfinale oraz 296,2 tys. dolarów - w finale. A do tego dochodzą jeszcze nagrody za wygrane mecze Biało-Czerwonych jako zespołu. Łącznie mogłaby wyjechać z Sydney z czekiem na niemal milion dolarów brutto - w idealnym układzie.

Rok temu zarobiła w Sydney 600,9 tys. dolarów - u kobiet była to druga najwyższa gaża po niepokonanej Coco Gauff.

Aryna Sabalenka Dubreuil Corinne/ABACA East News

Iga Światek Minas Panagiotakis AFP

Iga Świątek rozpoczęła pobyt w Australii od prezentu. „Dobra kawa. Tego mi teraz potrzeba” © 2025 Associated Press