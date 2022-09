Iga Świątek nieustannie od kwietnia nosi miano liderki światowego rankingu kobiecego tenisa. 21-latka ma na swoim koncie kilka miesięcy wspaniałych występów w międzynarodowych turniejach. Co więcej, niedawno przeszła nawet do historii jako pierwsza Polka ze zdobytym tytułem wielkoszlemowym podczas US Open.

Dzięki licznym sukcesom Świątek szybko zyskała popularność zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nic dziwnego, że raszynianka jest wręcz rozchwytywana przez dziennikarzy. Nie tak dawno utytułowana tenisistka pojawiła się w "Gościu Wiadomości" na antenie "Telewizji Polskiej". Tam Świątek opowiadała Marcie Kielczyk przede wszystkim o swojej karierze i o tym, jak radzi sobie z presją. Dziennikarka w pewnym momencie przekroczyła granicę i zadała Idze niedyskretne pytanie.

Reklama

Selekcjoner Czesław Michniewicz zaczepił Igę Świątek. Chodzi o "paletkę"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. W jaki sposób Iga Świątek spędza wolny czas? WIDEO INTERIA.TV

Iga Świątek zaskoczona pytaniem dziennikarki. Wymowna reakcja tenisistki

Z minuty na minutę Kielczyk zadawała Świątek coraz to śmielsze pytania. W końcu dziennikarka zaczęła dopytywać 21-latkę o życie prywatne, prawo jazdy i... nowe mieszkanie tenisistki. "Kto będzie sąsiadem? Gdzie to mieszkanie?" - wypytywała.

Świątek znana jest nie tylko ze swojej skromności. Rzadko dzieli się także nowinkami z życia prywatnego. Nic więc dziwnego, że liderkę rankingu WTA zaskoczyło dość niedyskretne pytanie. Na odpowiedź tenisistki nie trzeba było długo czekać, ta szybko ucięła temat.

Tego nie powiem, proszę pani. Tutaj, mimo wszystko, zachowam trochę prywatności i nie będę zdradzać. Ale mam prawo jazdy od kilku miesięcy i korzystam z tego, uczę się jeździć na różnych samochodach, więc zyskuję doświadczenie. Nie miałam na razie żadnych nerwowych sytuacji na drodze. Może to wróży temu, że będę dobrze jeździć - powiedziała, tym samym kończąc wywiad.

Iga Świątek podczas rozmowy z dziennikarką "TVP" zdradziła, że przed turniejem WTA Finals planuje wystąpić jeszcze podczas imprez w Ostrawie i San Diego. Wszystko wskazuje na to, że Polka mimo starań organizatorów i podarowaniu jej "dzikiej karty" , nie pojawi się na turnieju w Meksyku.

Oto terminarz Polek w Billie Jean King Cup. Nie trzeba się zwalniać z pracy