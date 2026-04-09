"Niedozwolone". Trwoga rywalek. WTA reaguje ws. Świątek

W jakiej formie po zmianie w sztabie szkoleniowym wróci do gry Iga Świątek? To pytanie zadają sobie obecnie nie tylko tenisowi eksperci, ale i rywalki polskiej tenisistki. A obrazki, które docierają do nich z Majorki, napawają je ewidentnie podszytym uśmiechem, ale jednak niepokojem.

Wima Fissette'a na stanowisku trenera czwartej obecnie rakiety świata zastąpił Francisco Roig, towarzyszy mu jednak jego były podopieczny - Rafael Nadal. A połączenie byłego króla mączki z królową Rolanda Garrosa brzmi jak niezwykle groźna mieszanka, przynajmniej dla części stawki z cyklu WTA.

- Widzieliśmy nagranie przedstawiające Igę pracującą z Rafą Nadalem na korcie. A teraz trenuje ona z Francisco Roigiem, który ostatnio był w sztabie Emmy Raducanu. Czuję, że to dla Igi perfekcyjny wybór. Widziałam ich filmiki z kortów ziemnych i pomyślałam sobie: "Uhhh... To zła wiadomość dla wszystkich" - stwierdziła w ostatnim odcinku podcastu "The Player's Box" Jessica Pegula.

- Wiem, o czym mówisz. Ja pomyślałam sobie: "O Boże". Ostatnia rzecz, jakiej potrzebowaliśmy, to Iga mająca u swojego boku na mączce Rafę. To niedozwolone - odpowiedziała jej ze śmiechem Madison Keys.

- Tak. To powinno być nielegalne - spuentowała sprawę pierwsza z Amerykanek.

Teraz doczekaliśmy się reakcji ze strony WTA. Oficjalny portal tej organizacji cytuje wypowiedzi, które padły na temat Igi Świątek, pisząc przy tym wprost o Polce.

Tenis. Głośno wokół Igi Świątek. WTA wprost przed powrotem

- Iga Świątek zamierza wrócić do formy przed rywalizacją na kortach ziemnych i być może znajdzie pewną inspirację po przegraniu swojego meczu otwarcia w Miami i rozstaniu z Wimem Fissettem. A gdzie jest lepsze miejsce, by to zrobić, niż w Rafa Nadal Academy, czyli domu swojego tenisowego idola? Właśnie tam sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa trenuje przed swoim pierwszym turniejem na mącze w tym sezonie, w Stuttgarcie - pisze WTA.

Zarządzająca kobiecym tenisem organizacja zaznacza, że zarówno Madison Keys oraz Jessica Pegula, jak i rozmawiające wraz z nimi Jennifer Brady oraz Desirae Krawczyk jednogłośnie przyznały, że treningi pod czujnym okiem Rafy Nadala byłyby dla nich niezwykle stresujące i wręcz pętałyby ich ruchy. Iga Świątek tymczasem w pełni czerpie z doświadczeń hiszpańskiej legendy.

- Dowiemy się w przyszłym tygodniu w Stuttgarcie, czy czas spędzony z Nadalem i nowa współpraca z Roigiem przyniosą natychmiastowe korzyści dla Świątek, która ma za sobą jedną z największych porażek w karierze. Zanim przegrała z Magdą Linette na turnieju Miami Open, wygrała 73 kolejne mecze otwarcia, począwszy od 2021 roku - przypomina WTA.

Ale jednocześnie podkreśla, że lepiej być nie mogło, bo Polka może starać się odbudować swoją formę i pozycję w swojej ulubionej porze sezonu.

- Na szczęście dla Świątek, wraca na korty ziemne, na których czuje się najlepiej i na których odniosła największe sukcesy w swojej karierze. Po Stuttgarcie, gdzie zdobywała tytuł dwukrotnie, zagra w dwóch kolejnych turniejach WTA 1000 w Madrycie oraz w Rzymie - czytamy na sam koniec.

Iga Świątek AFP

WTA reaguje na słowa dotyczące Igi Świątek Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / ROB PRANGE / SpainDPPI / DPPI via AFP AFP

Iga Świątek zadowolona przed Miami Open. „Podczas treningów czułam się świetnie”. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press