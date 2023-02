W Dubaju mogło dojść do powtórki finału z ubiegłego tygodnia. Zarówno Iga Świątek, jak i Jessica Pegula dotarły bowiem do półfinału imprezy. O ile jednak Iga Świątek pewnie poradziła sobie z Cori "Coco" Gauff , o tyle Amerykanka musiała przełknąć gorycz porażki. Jej mecz z Czeszką Barborą Krejcikovą rozstrzygnął się dopiero w trzecim secie , w którym Jessica Pegula nie zdołała wywalczyć ani jednego gema. W ten sposób sprawiła sobie przykrą niespodziankę w dniu swoich urodzin .

Turniej WTA w Dubaju. Jessiga Pegula "zajada żale" po porażce w półfinale

"Wszyscy: Jak to jest grać w tourze? To musi być niesamowite!

Ja: Tenisowy bajgiel (w tenisowym żargonie set wygrany/przegrany do zera - przyp. red.) w dniu urodzin, jedzenie chipsów o północy i czekanie, by dostać się na 16-godzinny lot do domu" - napisała Jessica Pegula.