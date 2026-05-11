Niecodzienny widok. Tylko spójrz, czym na kort przyjechała Świątek

Iga Świątek chce wrócić do swojej najwyższej dyspozycji. Ma jej w tym pomóc kontuzjowany Francisco Roig. Hiszpan zastąpił w roli szkoleniowca Polki Wima Fissette'a i od początku kwietnia sprawuje pieczę nad formą Polki. Iga jak na razie pod jego wodzą sukcesów nie miała.

Nie pomagały jednak także okoliczności. To ma się zmienić w Rzymie. W Wiecznym Mieście Polka szuka swojej najlepszej formy. W pierwszym meczu po trzech setach pokonała Catherine McNally. W drugim spotkaniu Świątek rozbiła reprezentantkę gospodarzy - Elisabettę Cociaretto.

Świątek przywieziona na kort. Nietypowe obrazki

Dzieki temu Polka mogła już szykować się na szlagierową rywalizację o ćwierćfinał. W tej po drugiej stronie siatki stanęła Naomi Osaka. Na korcie mieliśmy więc w domyśle aż dziesięć tytułów rangi Wielkiego Szlema. Mimo tego organizatorzy zdecydowali się na zaskakujący ruch.

Mecz Polki z Japonką wyznaczyli bowiem na drugi co do ważności kort - BNP Paribas Arena. To sprawiło, że Świątek drogę na obiekt pokonała w niestandardowy sposób. Iga dotarła bowiem na kort nie jak to zwykle bywa korytarzami dla zawodników, a została przywieziona razem ze swoim sztabem meleksem.

Wynika to z faktu, że BNP Paribas Arena to kort, który jest położony najdalej od strefy przeznaczonej dla zawodników i zawodniczek. Na profilu "Z kortu - informacje tenisowe" na Twitterze pojawiło się nagranie z krótkiej podróży Igi. Coś takiego w Indian Wells jest np. standardem.

Iga Świątek w IV rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie zagra z Naomi Osaką FILIPPO MONTEFORTE AFP

Iga Świątek poznała swoją rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w Rzymie

Iga Świątek dotarła już na turniej WTA 1000 w Rzymie

