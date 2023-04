Niecodzienny mecz Świątek coraz bliżej. Skład już skompletowany

Wszystko zaczęło się w środę od zaskakującej propozycji Mikaeli Shiffrin podczas transmisji na żywo zorganizowanej w mediach społecznościowych z okazji nominacji dla Polki i Amerykanki do nagrody Akademii Laureus w kategorii najlepszej sportsmenki świata. Obie sportsmenki rozmawiały ze sobą i nagle Shiffrin zaproponowała rozegraniu deblowego meczu na cele charytatywne.

Na odpowiedź tenisistki, która zajmuje piąte miejsce w rankingu WTA, nie trzeba było długo czekać. Jabeur na twitterze zacytowała ten fragment rozmowy między Shiffrin i Świątek, a skomentowała to tak: "Możecie mnie doliczyć".

Jako czwartą do debla zaproponowała reprezentantkę Stanów Zjednoczonych w piłce nożnej . "Alex Morgan, może chcesz ze mną zagrać? Jak twój serwis" - zapytała i nawiązała tym samym do wypowiedzi koleżanek, które stwierdziły, że słabo im idzie w tym elemencie tenisa.

Morgan jeszcze nie odpowiedziała, ale ma sporo czasu, bo sportsmenki nie zdecydowały, kiedy taki mecz dojdzie do skutku . Shiffrin mówiła, że każdy na napięty terminarz, ale pewnie uda się znaleźć wolną datę.

Dwie Amerykanki, Tunezyjka i Polka na korcie

Jeśli Morgan dołączy, na korcie będzie roiło się od wybitnych zawodniczek. Shiffrin to królowa narciarstwa alpejskiego - m. in. dwukrotna mistrzyni olimpijska i siedmiokrotna mistrzyni świata. Morgan z reprezentacją USA zdobyła złoty i brązowy medal Igrzysk Olimpijskich. Jabeur zagrała w dwóch finałach turniejów Wielkiego Szlema i była nr 2 tenisowego rankingu. Świątek od ponad roku jest liderką WTA, dwa razy wygrała French Open a raz US Open.