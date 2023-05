Hiszpańska tenisistka Paula Badosa, która - podobnie jak Iga Świątek - awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Rzymie, ustanowiła tym samym rekord w kwestii liczby awansów do tej fazy turniejów na kortach ziemnych, biorąc pod uwagę okres od 2018 roku. Drugie miejsce w zestawianiu zajmuje liderka światowego rankingu, która może mieć okazję, by "odegrać się" na zawodniczce z Półwyspu Iberyjskiego w półfinale imprezy rozgrywanej we Włoszech.