Niebywały wyczyn Igi Świątek. Zdeklasowała rywalkę nie tylko na korcie

Iga Świątek w niespełna 40. minut zapewniła sobie awans do ćwierćfinału 123. edycji turnieju Rolanda Garrosa. Polka w ekspresowym tempie rozprawiła się z Anastazją Potapową, pokonując Rosjankę 6:0, 6:0. Zdeklasowała rywalkę nie tylko na korcie, ale też... pod względem zarobków. Tylko w tym roku zarobiła bowiem więcej, niż jej przeciwniczka w całej swojej karierze. Dzięki niedzielnej wygranej nasza reprezentantka powiększyła też swoją premię, którą otrzyma po zakończeniu imprezy we Francji. A to jeszcze nie koniec. Na paryskich kortach 23-latka może bowiem zarobić nawet 2,4 mln euro, a więc około 10,3 mln złotych.