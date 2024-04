To był kolejny "dzień w biurze" dla Igi Świątek, choć trzeba przyznać, że polska tenisistka w kapitalnym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Madrycie. W poniedziałkowym starciu liderka rankingu WTA nie dała żadnych szans Hiszpance Sarze Sorribes Tormo, pokonując ją 6:1, 6:0. Tuż po meczu eksperci WTA podsumowali popis Igi Świątek, jednoznacznie chwaląc naszą zawodniczkę za to, co prezentuje na korcie.