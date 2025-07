Niebywały komunikat przed finałem. Świątek została sama. Nie ma nikogo na liście

"Lista aktywnych zawodniczek, które dotarły do finału na wszystkich trzech nawierzchniach w turniejach Wielkiego Szlema w grze pojedynczej kobiet: Iga Świątek. Koniec listy " - tym humorystycznym wpisem serwis OptaAce poinformował o kolejnym nietuzinkowym osiągnięciu naszej najlepszej tenisistki.

Polka dokonała tego w wieku 24 lat i 30 dni . To oznacza, że jest najmłodszą zawodniczką z takim wyczynem od czasu Justine Henin. Belgijka odbierała gratulacje w 2003 roku jako 21-latka.

Na ten tenisowy hat-trick Świątek pracowała przez pięć lat . Pierwszy finał na mączce to rok 2020 (triumf w Roland Garros), na kortach twardych - 2022, (triumf w US Open). I teraz piękną historię domyka trawiasta nawierzchnia Wimbledonu.

W starciu z Belindą Bencić raszynianka była faworytką . Szwajcarka to wprawdzie mistrzyni olimpijska z Tokio, ale w światowym rankingu zajmuje obecnie 35. lokatę. Świątek klasyfikowana jest na czwartej pozycji i w czwartkowe popołudnie zrobiła wszystko, by tę różnicę na korcie zdyskontować.

Dla Świątek to pierwszy finał Wimbledonu w dorosłej karierze, a zarazem drugi w tym sezonie. Pod koniec czerwca dotarła do decydującej rozgrywki w niemieckim Bad Homburg. Dzisiaj już wiadomo, że to był realny zwiastun przełamania niemocy na kortach trawiastych.