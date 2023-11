Niebywały hit w sieci, nawet Iga Świątek reaguje. Rozbrajające zdjęcia Polki

Iga Świątek na korcie jest jak kot - jak się okazuje i dosłownie, i w przenośni. Jedna z fanek polskiej tenisistki porównała jej zdjęcia z podobnymi do nich fotografiami kotów. Wpis opublikowany w sieci szybko stał się hitem, a następnie dotarł do liderki światowego rankingu, która przyznała, że poprawiło jej to humor na cały dzień. 22-latka odpoczywa teraz po pełnym trudów sezonie, a już niedługo powalczy o nagrodę po nominacji ze strony WTA.