Niebywałe wieści ws. Sabalenki tuż przed meczem ze Świątek. "Nikt nie jest bezpieczny"

Na taki finał, szczególnie po tym, co wydarzyło się w Madrycie, ostrzyli sobie zęby kibice i tenisowi eksperci. O triumf w turnieju WTA w Rzymie zagrają Iga Świątek, dla której może to być trzecie zwycięstwo w tej imprezie, oraz polująca na swój pierwszy rzymski skalp Aryna Sabalenka. Dla Białorusinki występy na ceglanej nawierzchni w tym sezonie to znakomity okres, a portal "Tennis Letter" ostrzega, że "nikt nie jest bezpieczny", kiedy gra tak, jak ostatnio.